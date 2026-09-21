Журналист Лоруссо рассказал о фиктивных выборах в Италии, а не в России

Журналист Лоруссо сообщил о разнице выборов в Италии и РФ Журналист Лоруссо рассказал о фиктивных выборах в Италии, а не в России

Москва21 сен Вести.Журналист Винченцо Лоруссо заявил о фиктивности итальянских выборов, сравнив их с выборами в России. Лоруссо, освещавший избирательный процесс в Госдуму с территории Донбасса, в беседе с РИА Новости рассказал, что на его родине говорят о недобросовестности подобных процессов в нашей стране, однако играют не по правилам, по его мнению, именно в Италии.

Он отметил, что в Италии закон требует от новых партий "собрать десятки тысяч подписей в очень короткие сроки" для участия в выборах.

В Италии говорят о фиктивных выборах в России, но на самом деле существует десять политических партий, некоторые из которых не имеют представителей в Думе… мы легко можем понять, что настоящие фиктивные выборы, конечно, не в России, а в Италии сказал журналист

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что результаты выборов в России станут главным ответом на действия западных стран, направленные против российского голосования.

Между тем член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Игорь Борисов подчеркнул, что ЦИК ожидает "мощный всплеск конвульсий" со стороны стран Запада в попытках дискредитировать выборы в Госдуму на этапе подведения их итогов.