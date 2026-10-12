Москва12 окт Вести.Журналист Андрей Медведев раскритиковал статью американской газеты The Washington Post, которая заявила якобы об уничтожении 500 украинских тепловозов российской армией. В своем канале в МАХ журналист написал, что с помощью этого материала газета хочет убедить читателей в том, что ВСУ нужно больше вооружения.

По словам Медведева, The Washington Post утверждала, что якобы российскими ударами уничтожено около 500 локомотивов на Украине, и таким образом железнодорожные перевозки близки к тому, чтобы быть парализованными.

На самом деле, это полная ерунда. Типичная "пожалейка" для западной публики, цель которой выпросить вооружения для ВСУ. Прежде всего системы ПВО. То есть, 500 уничтоженных тепловозов и электровозов и все, движение встало? И мы должны в такое поверить? Даже по официальным данным на начало спецоперации у Украины было 1720 магистральных электровозов, около 700 магистральных тепловозов, из которых только 250 были исправны, но с высоким износом. И около 1200 маневровых тепловозов прокомментировал журналист

Он добавил, что главная проблема украинского парка - это старение, высокий износ, низкая ремонтопригодность. Однако это не означает, что уничтожение 500 тепловозов создают хоть какой-то перелом.