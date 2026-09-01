Москва1 сен Вести.Генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов назначен заместителем председателя Следственного комитета РФ. Об этом написал Эдуард Петров в своем канале MAX со ссылкой на источник, сообщает ИС "Вести".

Указом Президента России генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов назначен заместителем Председателя СК РФ. Об этом сообщил источник указал Петров

Трудовую деятельность Андрей Маслов начал в 2001 году – работал в должности судебного пристава-исполнителя подразделения ССП Прикубанского округа Краснодара.

В 2003 году он занял должность помощника прокурора, а затем следователя прокуратуры Новопокровского района. С 2005 года он занимал должность старшего следователя следственного управления прокуратуры Краснодарского края.

Спустя два года, в 2007 году, Андрей Маслов продолжил службу в органах следственного комитета РФ, занимая должности следователя по особо важным делам, заместителя, а в дальнейшем — руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю.

В июле 2021 года указом президента России Владимира Путина был назначен на пост руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю.