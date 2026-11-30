Журналист Пилкингтон предупредил о трагедии из-за угроз Варшавы в адрес Москвы Журналист Пилкингтон: заявления Польши о России ведут к трагическим последствиям

Москва30 ноя Вести.Провокационные выпады польского руководства в отношении России способны спровоцировать катастрофические последствия. Таким мнением поделился ирландский журналист Филип Пилкингтон.

Так он прокомментировал публикацию портала Onet о том, что Варшава намерена применить свою армию против Москвы в случае якобы провокации в прибалтийских государствах.

Безумцы в Варшаве готовятся бросить собственное население в мясорубку войны написал журналист в соцсети X

Ранее экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что Североатлантический альянс со временем начнет перехватывать российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Он добавил, что соответствующие документы были подготовлены еще в 2022 году по просьбе Киева.