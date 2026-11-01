Москва1 ноя Вести.Ни один украинский корреспондент не приехал в город Алешки Херсонской области для освещения гуманитарной операции, написал автор ИС "Вести" Евгений Попов в своем канале в МАХ.

Очень странно, что не приехал ни один корреспондент украинских телеканалов. Только оператор ТСН и продюсер ICTV. Изначально в пабликах писали, что будет больше прессы с той стороны. Даже фамилии назывались, весьма одиозные - из тех, кто всякий раз радуется смертям русских людей, без разницы - гражданских или военных. Возможно, не решились. Хотя никаких препятствий с нашей стороны точно не было. Увидели бы своими глазами, до чего ВСУ довели людей и город написал Евгений Попов

Он добавил, что зря украинские журналисты не поехали. Во время гуманитарной операции все вели себя максимально деликатно и по-деловому, подчеркнул журналист, по-другому и быть не могло.