Журналист Заворотный лишился речи после взрыва в Чертанове Журналист Сергей Заворотный потерял речь после взрыва в Москве

Москва25 ноя Вести.После взрыва в районе Чертаново в Москве журналист Сергей Заворотный лишился речи. Об этом сообщил MAX-канал Mash.

Журналист Сергей Заворотный потерял речь после взрыва в московском Чертанове говорится в публикации

По данным канала, способность говорить пропала из-за серьезной травмы и долгого нахождения на аппарате ИВЛ. При этом Заворотный все понимает и реагирует на то, что происходит вокруг. Восстанавливать речь ему поможет логопед – он уже провел осмотр и составил программу занятий.

Врачи повторно обработали культю левого плеча. Инфекции и воспаления там нет. Состояние журналиста контролируют круглосуточно.

13 ноября 72-летнему Заворотному ампутировали левую руку. Позднее из-за сильной кровопотери он впал в кому. 17 ноября журналист очнулся и смог дышать без аппарата. Затем его перевели из реанимации в обычное отделение.