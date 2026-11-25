Москва25 нояВести.После взрыва в районе Чертаново в Москве журналист Сергей Заворотный лишился речи. Об этом сообщил MAX-канал Mash.
Журналист Сергей Заворотный потерял речь после взрыва в московском Чертановеговорится в публикации
По данным канала, способность говорить пропала из-за серьезной травмы и долгого нахождения на аппарате ИВЛ. При этом Заворотный все понимает и реагирует на то, что происходит вокруг. Восстанавливать речь ему поможет логопед – он уже провел осмотр и составил программу занятий.
Врачи повторно обработали культю левого плеча. Инфекции и воспаления там нет. Состояние журналиста контролируют круглосуточно.
13 ноября 72-летнему Заворотному ампутировали левую руку. Позднее из-за сильной кровопотери он впал в кому. 17 ноября журналист очнулся и смог дышать без аппарата. Затем его перевели из реанимации в обычное отделение.