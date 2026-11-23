Москва23 ноя Вести.Состояние журналиста Сергея Заворотного, который пострадал в результате взрыва в Москве, улучшилось. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, угрозы жизни репортера больше нет.

Он уже встает и разговаривает. Сейчас будет реабилитация. Угрозы жизни нет. Из реанимации его перевели сказал он ТАСС

Автомобиль Сергея Заворотного был взорван 13 ноября. Журналиста госпитализировали. По данным ФСБ и СК, покушение на его жизнь организовали украинские спецслужбы. В рамках расследования задержали 21-летнюю москвичку, которая под влиянием телефонных мошенников заложила под днище машины взрывное устройство, думая, что это GPS-трекер. О взрыве она узнала из новостей. 17 ноября женщину арестовали на два месяца.