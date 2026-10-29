Журналиста Боуза удивили слова премьера Нидерландов Йеттена о газе из России

Журналиста Боуза поразили слова премьера Нидерландов о газе из России Журналиста Боуза удивили слова премьера Нидерландов Йеттена о газе из России

Москва29 окт Вести.Ирландского журналиста Чея Боуза поразили слова нидерландского премьер-министра Роба Йеттена о России. Об этом следует из поста журналиста в социальной сети X.

В среду, 28 октября, Йеттен назвал покупку энергоресурсов из России очень глупой идеей.

Видеть, как твои люди каждый год замерзают насмерть, - это самая светлая мысль на свете говорится с сарказмом в посте Боуза

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финуниверситета Игорь Юшков заявлял, что полный отказ от российского газа в Европе приведет к повышенному спросу на энергоносители.

В феврале заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сообщал, что цены на газ в Европе выросли втрое из-за отказа от российских поставок.