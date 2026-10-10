Сторонник Трампа Майк Тайсон заинтересовался словами Зеленского о его слабости

Журналисты обратили внимание на реакцию боксера Тайсона на критику Зеленского Сторонник Трампа Майк Тайсон заинтересовался словами Зеленского о его слабости

Москва10 окт Вести.Американский боксер Майк Тайсон привлек внимание журналистов своей реакцией на то, как Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа. О его реакции написал журналист Александр Юнашев в своем канале в MAX.

Во время общения американского лидера с прессой спортсмен приблизился к репортерам, которые передали Трампу слова главы киевского режима.

Больше всего в видео, на котором журналисты сообщают Трампу, что Зеленский назвал его слабым, мне нравится реакция Майка Тайсона написал российский журналист

Юнашев предположил, что своими словами Зеленский настроил против себя известного боксера.

Тайсон на протяжении многих лет публично поддерживает Трампа. Так, спортсмен выступал на стороне политика во время президентских кампаний 2016 и 2024 годов.

Ранее американский лидер заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел крайне успешно. В ходе переговоров лидеры стран договорились о масштабных поставках российского дизеля на мировой рынок.

Зеленский, в свою очередь, выступил с критикой американского президента, назвав его слабым из-за ослабления антироссийских санкций.