Журналисты узнали, сколько тратит киевский режим на топливо для дронов RT: траты ВСУ на авиационный керосин выросли в 1,6 раза

Москва5 ноя Вести.ВСУ столкнулись с резким ростом цен на авиационный керосин, которым они заправляют беспилотники. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные госзакупок.

В частности, в 2025 году ВСУ закупили 58 тысяч тонн керосина на общую сумму свыше 2,6 миллиарда гривен, это примерно 63 миллиона долларов. То есть каждая тонна обошлась чуть дороже 45 тысяч гривен или 1 тысячи долларов.

По данным на 2026 год киевский режим приобрел всего на 10 тысяч тонн топлива больше – 68 тысяч. Однако потратил уже свыше 5 миллиардов гривен, что составляет 116 миллионов долларов. Таким образом, цена одной тонны керосина выросла в 1,6 раза – до 75 тысяч гривен или 1,7 тысячи долларов.

Помимо общей инфляции цен на топливо, здесь могла сыграть роль активная работа нашей армии, которая методично выносит места производства и хранения топлива для ВСУ. Из-за этого украинцам приходится платить вдвое больше, чтобы заказать столько же топлива и не потерять темп нанесения ударов считает OSINT-исследователь Евгений М.

По мнению эксперта, 70% керосина идет на заправку беспилотников. Нынешних объемов закупок хватит для того, чтобы ежедневно запускать до 1,2 тысяч БПЛА.