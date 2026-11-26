Москва26 ноя Вести.Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в интервью ИС "Вести" рассказала, могут ли уволить за опоздание на работу из-за непогоды.

Здесь важно понимать, у нас же не режим чрезвычайной ситуации. Если все-таки вы опоздали и не предупредили, могут сделать выговор, составить акт о прогуле. Но при повторном действии, да, увольнение возможно. Не доводите до этого. То есть всегда можно найти выход из сложившейся ситуации… Важно предупреждать начальство, если вдруг вы чувствуете, что не успеваете по времени