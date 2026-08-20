"Золотая корона" добровольно отзывает лицензию для работы на европейском рынке Сервис переводов "Золотая Корона" отказался от работы на рынке Европы

Москва20 авг Вести.После 6 лет работы зарубежная структура российского сервиса переводов "Золотая Корона" KoronaPay Europe уходит с европейского рынка, добровольно отказавшись от лицензии. Об этом пишет РБК.

Согласно сообщению, доступному на сайте компании, на данный момент сервис находится в процессе сдачи лицензии и оказывать услуги по переводу денежных средств больше не будет. Это подтвердили и в Центральном банке Кипра, который и выдавал лицензию компании.

Новые переводы недоступны. Ранее отправленные переводы можно вернуть через мобильное приложение "Корона" говорится в заявлении KoronaPay Europe

"Золотая корона" - платежный сервис, позволяющий отправлять и получать переводы без счета как онлайн, так и наличными через партнерскую сеть. Выход компании на европейский рынок состоялся в середине 2020 года с запуском денежных переводов из Европы в Россию под брендом KoronaPay. На старте сервис заработал в 31 стране - во всех странах Евросоюза, а также в Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Позднее, как указано на сайте, география расширилась до 50 государств.

Для организации переводов в Европе "Золотая корона" учредила на Кипре компанию KoronaPay Europe Limited, которая в декабре 2018 года получила лицензию на электронные деньги от местного Центробанка.