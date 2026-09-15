В "Золотом яблоке" прокомментировали ситуацию с досудебной претензией клиентке

"Золотое яблоко" подозревает клиентку в недобросовестной рекламе из-за поста В "Золотом яблоке" прокомментировали ситуацию с досудебной претензией клиентке

Москва15 сен Вести."Золотое яблоко" прокомментировало ситуацию с досудебной претензией, направленной одной из клиенток. Слова представителя магазина приводит ТАСС.

Ранее стало известно о том, что "Золотое яблоко" направило досудебную претензию девушке, опубликовавшей в соцсетях пост о покупке парфюма в другом магазине. В компании считают, что публикация может оказаться недобросовестной рекламой.

Иногда под видом обратной связи появляется информация, которую можно расценивать как недобросовестную рекламу – с этой проблемой сталкиваются многие бренды: пользователи приводят необъективное сравнение условий покупки, а в их публикациях прослеживаются признаки рекламы цитирует собеседника агентство

Подобные посты вредят репутации компании и к тому же нарушают закон в связи с отсутствием маркировки.

В пресс-службе магазина также подчеркнули, что компания всегда старается уладить вопрос мирно и в досудебном порядке.