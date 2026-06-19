Звезда "Бригады" оценил свои результаты на праймериз "Единой России" Актер Дюжев занял 32-е место на праймериз "Единой России"

Москва19 июн Вести.Актер Дмитрий Дюжев, принимавший участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", заявил, что считает полученное им 32-е место хорошим результатом. Он этом он заявил в разговоре с Газетой.ru.

По словам Дюжева, в следующий раз он рассчитывает "тщательнее" подготовиться к праймериз.

Я благодарю партию "Единая Россия", которая дает возможность всем гражданам Российской Федерации попробовать свои силы в предложениях, инициативах, в желании изменить нашу страну к лучшему. Я попробовал. Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов сказал актер

По результатам праймериз Дюжев набрал 2701 голос, заняв 32-е место.

Предварительное голосование (праймериз) партии "Единая Россия" проходило с 25 по 31 мая 2026 года.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что участие в праймериз приняли более 10 миллионов человек.