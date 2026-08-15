Актриса Кузнецова: Полякова права в том, что Украина напоминает концлагерь

Звезда сериала "Кухня" поддержала слова Поляковой об украинском концлагере Актриса Кузнецова: Полякова права в том, что Украина напоминает концлагерь

Москва15 авг Вести.Известная по роли официантки Саши в российском сериале "Кухня" украинская актриса Екатерина Кузнецова поддержала певицу Ольгу Полякову, которая сравнила Украину с концлагерем.

В своих соцсетях она поддержала коллегу, написав "Браво".

Очень резонансное интервью вышло с Олей Поляковой, и очень много людей не могут спать спокойно из-за моего лайка на видео певицы, где она говорила о ТЦК написала Кузнецова

По ее словам, сотрудники ТЦК также убили ее друга Романа Сопина, которому было 43 года. Официальной причиной смерти был назван приступ эпилепсии, которой у него никогда не было.

Ранее украинская певица, актриса и телеведущая Полякова сравнила ситуацию с насильственной мобилизацией населения Украины сотрудниками территориальных центров комплектования с атмосферой концлагерей.