Звезда "Стражей Галактики" Дэйв Батиста сыграет Кратоса в сериале God of War Variety: Дэйв Батиста получил главную роль Кратоса в сериале God of War

Москва21 авг Вести.Американский актер Дэйв Батиста получил главную роль Кратоса в сериале God of War, который создается по мотивам популярной серии видеоигр. Об этом сообщает издание Variety.

Батиста сыграет спартанского воина Кратоса, противостоящего богам древнегреческой и скандинавской мифологии. В начале августа актера называли одним из кандидатов на главную роль.

Дэйв Батиста официально возьмется на роль в God of War... Актер сыграет Кратоса говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на роль Кратоса претендовал Райан Херст, однако он выбыл из проекта из-за серьезной травмы, полученной во время съемок.

Батиста известен по роли Дракса Разрушителя в серии фильмов "Стражи Галактики". Также актер снимался в картинах "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюна: Часть вторая".

Первая игра God of War вышла в 2005 году. Серия построена вокруг истории Кратоса и основана на сюжетах древнегреческой и скандинавской мифологии.