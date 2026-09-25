Зюганов прокомментировал результаты голосования в Госдуму РФ за рубежом Зюганов удовлетворен результатами голосования в Госдуму РФ за рубежом

Москва25 сен Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов остался удовлетворен результатами голосования на выборах депутатов в Государственную думу IX созыва, которое прошло за рубежом. Об этом он сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Если посмотреть, как голосовали за рубежом, тоже меня, честно, удовлетворили результаты. Допустим, Белоруссия… у нас там до 21%. Если взять Китай, где наши друзья подписывали все документы, у нас там 26%. Даже в Литве у нас 31% сообщил Зюганов

Ранее ЦИК РФ объявил, что явка на выборах в Госдуму составила 59,8%. Всего проголосовало свыше 67 миллионов человек.

Голосование за рубежом проходило на 333 участках в 152 странах, включая семь УИКов на "Байконуре". Всего на зарубежных участках проголосовали 280,3 тысячи человек.