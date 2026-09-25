Москва25 сен Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил ИС "Вести", что крайне удивлен результатами голосования в Дагестане.

Если посмотреть в национально-культурном плане, у нас очень хорошие результаты в республиках. Допустим, Марий Эл – почти 30%, Алтай – 28%, Якутия – 25%. И в целом, если Хакасия – 26%. Но я крайне удивлен, что, допустим, тот же Дагестан. Я там много лет работаю, я с огромной симпатией и уважением отношусь к народу Дагестана. Это действительно интернациональный котел, который соединяет, объединяет. Храбро сражаются. Я всегда в Дагестан ездил с большим настроением. В свое время на выборах за меня там голосовали в некоторых горных районах по 70-80%