Зюганов: в Госдуму внесен законопроект о восстановлении дня рождения комсомола КПРФ внесла в Госдуму законопроект о восстановлении дня рождения комсомола

Москва29 окт Вести.Коммунисты подготовили законопроект о восстановлении дня рождения комсомола. Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".

В советское время День комсомола отмечался ежегодно 29 октября. Именно в этот день был основан Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). По словам Зюганова, партия продолжает традиции.

Мы будем молодежи передавать наш уникальный опыт. Мы восстановили эти организации, мы пионеров по 5 тысяч принимаем на Красной площади. Мы сейчас внесли в Думу проект закона восстановить день рождения комсомола сказал он

Кроме того, подчеркнул Зюганов, коммунисты намерены тождественно отмечать и День Октябрьской революции.

День рождения комсомола и 7 ноября - наши главные и самые великие праздники заявил он

Зюганов в сентябре возглавил фракцию КПРФ в составе Госдумы нового созыва.