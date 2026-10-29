Москва29 октВести.Коммунисты подготовили законопроект о восстановлении дня рождения комсомола. Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".
В советское время День комсомола отмечался ежегодно 29 октября. Именно в этот день был основан Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). По словам Зюганова, партия продолжает традиции.
Мы будем молодежи передавать наш уникальный опыт. Мы восстановили эти организации, мы пионеров по 5 тысяч принимаем на Красной площади. Мы сейчас внесли в Думу проект закона восстановить день рождения комсомоласказал он
Кроме того, подчеркнул Зюганов, коммунисты намерены тождественно отмечать и День Октябрьской революции.
День рождения комсомола и 7 ноября - наши главные и самые великие праздникизаявил он
Зюганов в сентябре возглавил фракцию КПРФ в составе Госдумы нового созыва.