Москва8 сен Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетил Центральный музей ВВС в Монино и поделился с информационной службой "Вести" своей детской мечтой.

Таких музеев на планете два: в Америке под Вашингтоном и здесь. Я был и там, и там, причем с детства мечтал побывать и посмотреть. Я летал первый на Аннушке (Ан-2), когда учился у себя в родном университете. Сдам экзамен – через 20 минут на родине, и потом вернулся. Я летал на всех типах транспортных самолетов. Был на Байконуре на совместном запуске наших космических кораблей вместе с американцами. Был на пятнадцати авиационных заводах, которые производят лучшую в мире боевую и гражданскую технику. Горжусь тем, что на [авиастроительном заводе] "Сокол" в Нижнем Новгороде, который сделал каждый третий самолет для нашей победы, мы восстановили производство МиГ-31, который 10 лет держали на стапелях, не выпуская. Сегодня эта машина таскает наши знаменитые "Кинжалы", помогает нам побеждать