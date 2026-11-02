Москва2 ноя Вести.Бюджет Победы сейчас обсуждается в трудовых коллективах субъектов России. Об этом ИС "Вести" заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Исключительно важно принять бюджет Победы, он сейчас обсуждается в трудовых коллективах субъектов Российской Федерации. Мы предложили эту уникальную программу и опыт, мы отправляем из совхоза, который стал лучшим у нас в стране, из народных предприятий привезли все необходимое, которые показывают великолепный пример ударного труда и заботы о своих коллективах