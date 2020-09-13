СК показал видео задержания депутата, попавшегося на мошенничестве с выборами

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество" в отношении председателя совета отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина, об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии правоохранителей, Ерохин, являющийся депутатом городской думы Новороссийска шестого созыва и кандидатом в депутаты гордумы седьмого созыва, получил 2,1 миллиона рублей за "ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки".

Кроме того, по условиям сделки, Ерохин якобы гарантировал, что его сторонники не будут чинить каких-либо препятствий и устраивать провокации при проведении выборов.

Передача денежных средств проходила под контролем стражей порядка, сразу после получения денег депутат был задержан.

Напомним, что 13 сентября в России проходит Единый день голосования, в котором участвуют жители 83 субъектов.