Финальный аккорд лета: Тишковец рассказал, когда ждать последний по-настоящему теплый день

Финальный аккорд лета: 16 сентября, четверг, будет последним по-настоящему теплым днем, температура поднимется до плюс двадцати градусов. Комфортная погода продлится лишь один день, и больше в этом году такого тепла не ожидать не стоит, рассказал Вестям.Ru специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Летний гардероб после четверга можно убирать, отметил метеоролог.

Всплеск тепла объясняется теплым сектором атлантического циклона, который в середине недели накроет среднюю полосу России. До этого, в понедельник и вторник, погода нас баловать не будет: ожидаются ливни, порывистый ветер, а температура не поднимется выше 11-16 градусов тепла. В среду, 15 сентября, будет чуть теплее – до плюс 13-18 градусов.

Затем, 16 сентября, – всплеск тепла, который резко закончится уже на следующий день, в пятницу. В конце недели ожидается температура плюс 7 – плюс 12, в регион придет холодный фронт. Он принесет короткие осенние дожди, похолодание, пасмурные дни. Погода будет неустойчивей, но уже по-настоящему осенней.