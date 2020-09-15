Во всем мире ждут российскую вакцину от коронавируса

В Нью-Йорке сегодня открывается 75-я сессия Генассамблеи ООН. Правда, из-за пандемии коронавируса – в виртуальном формате. А в Европе ужесточают защитные меры и заявляют, что без спасительной вакцины справиться с вирусной угрозой не получится.

Власти Невады сдержали свое обещание. Компанию, которая провела в городе Хендерсон предвыборный митинг Дональда Трампа, оштрафуют – за нарушение защитных мер. Правда, всего на 3 тысячи долларов. Но дело вовсе не в сумме, а в сигнале, который подают избирателям. Во время пандемии массовые собрания в Неваде под запретом, даже если ты влиятельный республиканец и президент США. Сам Трамп давно уверяет, что на подходе спасительная вакцина. Но на деле Штаты вынуждены приостановить испытания британско-шведского препарата: у одной из участниц тестирования выявили побочный эффект.

Тем временем, Госдеп смягчает ограничения для американцев. И отменяет полный запрет на поездки в Китай, где обстановка нормализуется, работа большинства предприятий восстановлена. Вот только власти Китая пока не готовы открыть границы для граждан США.

А в Нью-Йорке открывается юбилейная 75-я сессия Генассамблеи ООН. Преимущественно, в виртуальном формате, с которым согласны все страны-участницы.

"Совершенно необходимо, чтобы власти соблюдали принятые защитные меры. В Австрии мы наблюдаем резкий рост уровня заболеваемости. Если две недели назад было 350 заболевших за сутки, то сейчас – более восьмисот. Коронавирусная угроза все еще реальна, расслабляться рано", – заявил Себастьян Курц.

Тревожная обстановка и в странах Южной Америки. Особенно в Бразилии, где за сутки по-прежнему заболевают около двадцати тысяч человек.

Власти Великобритании требуют соблюдать защитные меры. В кафе и ресторанах за одним столиком может быть не больше шести человек, иначе – штраф.

В Италии и Испании дети возвращаются в школы, хотя многие родители все еще боятся отпускать детей на занятия.

"За неделю было проведено в общей сложности более шестисот тысяч тестов на COVID-19. И этот показатель постоянно растет. Ситуация крайне серьезная. Нам нельзя допустить дальнейшего распространения инфекции", – говорит представитель министерства здравоохранения Испании Сильвия Кальсон.

Во всем мире ждут спасительную вакцину от коронавируса. Самая большая надежда – на российский препарат.

А пока швейцарские ученые утверждают, что в целях профилактики может быть потенциально эффективным раствор эхинацеи. Правда, опытным путем, на организме человека, это пока не доказано.