Интересные факты: россиянам посоветовали, как защититься от гриппа и коронавируса

Несколько интересных особенностей отметили российские врачи при лечении пациентов с COVID-19. Один из филиалов НИИ урологии был перепрофилирован под пациентов, которые в основном страдали онкологическими заболеваниями и разной степенью поражения новой коронавирусной инфекцией.

"Мы видели очень интересные случаи, начиная с того, что многие больные позже заболевали из-за сниженного иммунитета, а многие больные, которые находились на химиотерапии, даже легче переносили коронавирус, – отметил в интервью телеканалу "Россия 24" главный онколог Минздрава России, генеральный директор НИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. – Они не подвергались такому цитокиновому шторму, из-за которого погибали многие пациенты".

Создать островки безопасности для онкологических больных на основе онкодиспансеров и научных учреждений предложил глава Минздрава Михаил Мурашко. Идея сработала, отметил главный российский онколог Андрей Каприн.

"Мы хорошо прошли этот этап с низким процентом смертности, – отметил Каприн. – Главные онкологи Испании и Италии были восхищены нашим опытом. Я думаю, что, конечно, нам еще много предстоит анализировать, но есть группа пациентов, которые несмотря на тяжесть онкологического заболевания и находятся на химиотерапии, легче переносят коронавирусную инфекцию. В группах молодых пациентов, которые лечатся по поводу лимфом, есть действительно такая иммуносупрессия, которая не позволяет развиться на этом фоне цитокиновому шторму, который начинает тяжелую атаку на клеточную систему человека".

Еще один вопрос: многие онкологические пациенты находятся в зоне высокого развития тромбов, то есть очень подвержены к тромбообразованию, отметил главный онколог Минздрава России.

"Эти пациенты находятся на терапии антикоагулянтами. А мы знаем с вами, что терапия антикоагулянтами уже показана для больных с коронавирусной инфекцией. Это указано и сейчас особенно в 8-й рекомендациях, которые разработаны в министерстве здравоохранения, – продолжил он. – Так вот эти больные встречают уже эту коронавирусную инфекцию на фоне антикоагулянтов".

Врачи-онкологи начали прививаться от коронавируса и гриппа. Есть рекомендации, каким образом подходить к подготовке к вакцинированию, а точнее – что делать и чего не делать, чтобы ничто не помешало возникновению иммунитета после прививки. Среди этих рекомендаций – не употреблять алкоголь за три дня до вакцины и три дня после, а также сократить до десяти количество потребляемых сигарет, если вы курите. А можно ли одновременно прививаться от коронавируса и гриппа?

"Я бы рекомендовал сократить число сигарет вообще до нуля на всю жизнь, – подчеркнул почетный президент РАЕН, главный научный сотрудник института имени Гамалеи Виктор Зуев. – Что я и сделал в свое время много-много лет назад. Рекомендации могут быть самыми разнообразными. Надо меньше сейчас рассуждать, меньше философствовать, а исследовать все, что связано с этим коронавирусом. Потому что мы с ним знакомы всего не полных 9 месяцев. А вопросов у нас масса. Можно ли сочетать это с прививкой против гриппа? Вы знаете, это не можно, а это, по-моему, нужно".

В Центре имени Гамалеи, где Владимир Зуев уже 60 лет работает без перерыва, собираются создавать такую бинарную вакцину – вакцину против коронавирусной инфекции и вакцину противогриппозную в едином флаконе.

Владимир Зуев ответил и на вопрос, как угадать с вакциной от гриппа.

"Я слышу различные мнения. Ведь очень трудно попасть, чтобы вакцинальный штамм был такой же как штамм эпидемический. Да, это трудно, правильно, – соглашается ученый-исследователь. – Но дело все в том, что у вирусов гриппа помимо двух наружных антигенов, которые главным образом определяют выработку антител, есть еще внутренние белки. Эти внутренние белки у вирусов гриппа достаточно близки. Поэтому, если вы привились, и все-таки заразились, то вы болеть будете значительно короче и значительно легче. У меня такой опыт был. Я в позапрошлом году, будучи привитым, заболел. Я болел два дня с температурой 37,3 градуса, то есть в легкой форме. Это ли не замечательно?"

Когда и как делать прививку, пояснила Лейла Намазова-Баранова – академик РАН, президент Союза педиатров.

"Все определено уже и все прописано в той инструкции, которая к вакцине приложена. Действительно, чтобы защитить себя от коронавируса новой нашей вакциной "Спутник-V", вам надо сделать две инъекции с интервалом 21 день. Через четыре недели после этого, вы может привиться еще от чего-то, например, от гриппа. Я бы вам посоветовала сразу с пневмококком, потому что, на самом деле, действительно сегодня уже описаны случаи одновременного заражения новой коронавирусной инфекцией и гриппом, новой коронавирусной инфекцией и пневмококковой инфекцией. Поэтому лучше защитить себя от обеих инфекций".

Лейла Намазова-Баранова поддержала академика Каприна.

"Продолжая мысль, высказанную академиком Каприным, хотелось бы привлечь ваше внимание еще раз к очень интересному факту. Действительно пациенты с любой тяжелой хронической патологией, но находящиеся на контролирующей терапии, то есть терапии, которая позволяет контролировать течение их болезни, они или не болеют, или болеют очень легко новой коронавирусной инфекцией. И те удивительные показатели достаточно беспроблемного прохождения пациентов с онкологическими болезнями через эпидемию коронавируса как раз свидетельствует о прекрасно подготовленной онкологической службе, которая смогла это все организовать, – подчеркнула она. – И второй момент, онкологические как никто другой нуждаются в вакцинации. В вакцинации не только от коронавирусной инфекции, но и от других инфекций, таких как грипп, пневмококк, гемофильные инфекции типовые и так далее. То есть от тех инфекций, которые для них потенциально опаснее, чем для людей здоровых".

По ее мнению, для пациентов с онкологическими болезнями также должен быть разработан, прописан и внедрен, самое главное, в реальную клиническую практику календарь вакцинации.

"В нашем северном полушарии классическим периодом времени для прививки от гриппа были месяцы сентябрь-октябрь. Соответственно, если ситуация в регионе такова, что вакцина от COVID-19 уже поступила и активно используется, можно начать с этой прививки, а затем сделать противогриппозную, пневмококковую в том числе. Если все-таки в регион пока еще не поступили прививки или поступили, но не в достаточном объеме, чтобы привить всех, тогда я бы порекомендовала, конечно, сейчас широко использовать возможности противогриппозной вакцинации, а затем начать противоковидную", – рекомендует Лейла Намазова-Баранова.

Но поскольку вирус гриппа передается двумя путями – хорошо известным воздушно-капельным, от которого прекрасно маски защищают и другие средства, и контактным, то врач рекомендует кроме масок все-таки носить и перчатки.