1000 вон за 10 минут: как в Южной Корее зарабатывают на уборке своей квартиры Жители Южной Кореи стали зарабатывать на съемке видео с уборкой квартиры

Москва28 ноя Вести.Жители Южной Кореи начали зарабатывать на уборке собственных квартир. Они снимают на камеру, как приводят свое жилище в порядок, а результат используется для обучения роботов и искусственного интеллекта (ИИ), сообщил местный телеканал SBS.

Такие домашние дела, как мытье посуды и чистка холодильников, являются обычной рутиной. Появилась возможность снять это на видео и заработать деньги. Это "вспомогательный канал обработки данных искусственного интеллекта", который ежедневно предоставляет видео, необходимое для обучения ИИ, и получает вознаграждение говорится в публикации

Для такой подработки необходимо скачать на телефон специальное приложение, куда нужно загружать готовое видео. Различные технологические компании используют собранные изображения в качестве учебных материалов для изучения движений человека для обучения нейросетей.

За 10 минут видео полагается вознаграждение в размере 1 тыс. вон – это около 61 рубля. Так, например, один пользователь зарабатывал около 50 тыс. вон в месяц (3 тыс. рублей), снимая домашнюю работу, пока ребенок ходил в детский сад.

Однако, как отмечает телеканал, существуют опасения, что видео могут быть использованы и не по назначению.

Ранее главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки предложил крупнейшим разработчикам ИИ установить единые стандарты безопасности и общие ограничения на создание более мощных моделей.