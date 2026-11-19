Москва19 нояВести.В Курской области за прошедшие сутки уничтожены 123 вражеских беспилотника различного типа. Данные за период с 9.00 18 ноября до 9.00 19 ноября представил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.
42 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 3 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. Погибших нетсообщил он
В деревне Сопеловка Курчатовского района 57-летний мужчина наступил на взрывное устройство при погрузке свеклы. С травмой ноги его доставили в Курскую областную больницу, медики оказали всю необходимую помощь.
В Курске при падении обломков сбитых беспилотников частично повреждены шесть МКД и одно частное домовладение.