Командир Шкроба: 57 гражданских эвакуировано из Анискино, Водяного и Ольховатки

57 гражданских эвакуированы при освобождении Анискина, Водяного и Ольховатки Командир Шкроба: 57 гражданских эвакуировано из Анискино, Водяного и Ольховатки

Москва12 сен Вести.ВС РФ в ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка эвакуировали 57 гражданских. Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

7 августа Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Анискино в Харьковской области. 12 августа было освобождено Водяное. 8 сентября стало известно об окружении Ольховатки.

Все подробности уже в это воскресение в прямом эфире "Воскресного Вечера" на телеканале "Россия 1".