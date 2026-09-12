Москва12 сенВести.ВС РФ в ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка эвакуировали 57 гражданских. Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
7 августа Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Анискино в Харьковской области. 12 августа было освобождено Водяное. 8 сентября стало известно об окружении Ольховатки.
Все подробности уже в это воскресение в прямом эфире "Воскресного Вечера" на телеканале "Россия 1".