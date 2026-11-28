АЭС "Бушер" в Иране подключили к электросети после ремонтных работ

АЭС "Бушер" в Иране подключили к электросети после планового ремонта энергоблока АЭС "Бушер" в Иране подключили к электросети после ремонтных работ

Москва28 ноя Вести.Первый энергоблок иранской атомной электростанции (АЭС) "Бушер" вновь подключили к единой энергосистеме страны после завершения планового ремонта, сообщает Организация по атомной энергии Ирана в Telegram-канале.

По данным ведомства, на станции провели техническое обслуживание и перегрузку топлива. После успешного завершения ежегодных ремонтных работ энергоблок возобновил подачу электроэнергии в общенациональную сеть Ирана.

АЭС "Бушер" является единственной действующей атомной электростанцией Ирана. Ее первый энергоблок построили при участии России и подключили к энергосистеме страны в сентябре 2011 года. Сейчас Росатом участвует в строительстве второго и третьего энергоблоков станции.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" заявил, что проект развития мирного атома в Иране остается в приоритетах российской госкорпорации.