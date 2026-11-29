Афганские талибы запретили указывать имена женщин в медицинских документах Bild: талибы на севере Афганистана запретили писать имена женщин в меддокументах

Москва29 ноя Вести.Талибы в провинции Балх на севере Афганистана запретили указывать женские имена в медицинских документах, предписав называть пациенток одним словом "Биби", пишет немецкое издание Bild.

...Пациенток предписано обозначать словом "Биби" — традиционным обращением к пожилым женщинам указывается в сообщении

Медицинским работникам также запретили называть женщин по именам, отмечает издание, ссылаясь на данные одного из афганских независимых СМИ и британскую газету The Guardian.

По данным Bild, решение в провинции Балх было принято еще в мае, нет данных, что запрет распространился на всю страну.

Афганская правозащитница Лала Османи, живущая в Германии, заявила, что в некоторых случаях женщин даже называют унизительными словами "коза" или "корова". Она отметила, что из-за использования одного имени для всех женщин растет риск путаницы при ведении истории болезни и при назначении лекарств, отмечает Bild.

В июле СМИ писали, что группу женщин задержали в афганском Герате за неправильное ношение хиджаба. До этого в Герате шли акции протеста женщин из-за ужесточения дресс-кода.