В Иране происходит революция против хиджабов Bloomberg: в Иране происходит революция против хиджабов

Москва22 ноя Вести.В Иране женщины все чаще отказываются от хиджабов в повседневной жизни, несмотря на сохранение запретов, сообщает Bloomberg.

Если в 2022 году снятие хиджаба было актом протеста, то в 2026-м становится частью повседневного быта. Женщин без головных уборов теперь можно встретить в кафе, магазинах, офисах и просто на прогулках пишет агентство

После Исламской революции 1979 года власти начали вводить религиозные нормы в быту, в частности, для женщин установили обязательное ношение хиджаба в общественных местах. Bloomberg отмечает, что конфликты Ирана с Израилем и США усугубили экономический кризис и повлияли на отношение представителей власти к женщинам без хиджабов.

В фешенебельных районах Тегерана атмосфера все больше напоминает светские города Турции: открытые террасы кафе, ночная жизнь и полная свобода в выборе одежды сказано в материале

Ранее стало известно, что в афганском городе Герат задержали группу женщин, которые нарушили правила ношения хиджаба.