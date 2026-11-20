Заболеваемость сифилисом в Германии побила рекорд Институт Роберта Коха заявил о рекордной заболеваемости сифилисом в Германии

Москва20 ноя Вести.Число заражений сифилисом в Германии в 2025 году побило рекорды за всю историю наблюдений, заявил в своем отчете подведомственный Минздраву ФРГ Институт Роберта Коха.

Немецкие власти осуществляют систематический мониторинг новых случаев заражения сифилисом с 2001 года, когда был принят Закон о защите от инфекционных заболеваний.

В 2025 году было зарегистрировано 9 699 случаев - это новый рекордный показатель. По сравнению с предыдущим годом число случаев увеличилось на 169 (+1,8%) говорится в докладе

Большую часть инфицированных по-прежнему составляют мужчины. В то же время врачи обратили внимание на тенденцию к увеличению числа случаев заражения гетеросексуальным путем. Также увеличилась доля заболевших женщин: на 2025 год этот показатель составил 9,2%, что больше значений предыдущих лет.

Больше всего заболевших в пересчете на 100 тысяч человек населения зарегистрировано в Берлине (38,5 случая) и Гамбурге (34,7).

В мае газета Politico заявила о рекордной заболеваемости сифилисом и гонореей в Европе на фоне изменений в сексуальной жизни молодежи.

Позднее врач Александр Шамарин отмечал, что главными причинами всплеска заболеваемости этими инфекциями в регионе стали культурная деградация, игнорирование базовых требований гигиены и бесконтрольная иммиграция.