Москва15 июн Вести.Конфликт между РФ и западными странами из-за Сувалкского коридора может начаться только в случае, если будет предпринята попытка полностью заблокировать Калининградскую область. Таким мнением с ИС "Вести" поделился первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Он добавил, что сейчас Сувалкский коридор представляет из себя леса и болота.

Ни Россия, ни Белоруссия ни разу даже не дали повод говорить о том, что кто-то собирается разворачивать военные действия в этом регионе. Тем более, если посмотреть [на] Сувалкский коридор, что он представляет сейчас? Это леса и болота. Там нет никакой автомагистрали… Он (возможный конфликт. – Прим. ред.) может быть только в одном случае: если Запад попытается полностью блокировать российскую Калининградскую область. И, конечно, рассчитывать на то, что не будет ответной реакции [со стороны РФ] ни у НАТО, ни у Запада [поводов] нет. Попытаетесь российскую территорию блокировать, попытаетесь осуществить военную агрессию против нашей страны – будет ответ очень жесткий заявил Афонин

Ранее министерство обороны Литвы сообщило о проведении совместных учений с вооруженными силами Польши и Франции. Целью называют отработку совместных военных операций и синхронизацию действий союзных сил.