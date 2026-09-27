Москва27 сен Вести.Два агента ФБР лишились занимаемых должностей в Вашингтоне из-за отказа расследовать навязчивые звонки жене советника Белого дома по внутренней безопасности Стивена Миллера. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Двух давних агентов ФБР, отвечающих за антитеррористические операции в столице страны, сняли с должностей и перевели на другие из-за ситуации с расследованием случая с Кэти Миллер, консервативным подкастером и женой высокопоставленного советника Белого дома Стивена Миллера отмечает телеканал

По данным CNN, спецагент по антитеррористическим делам Майкл Бургвальд и его заместитель Кортланд Рэй переведены на другие должности из-за того, что они не посчитали нужным расследовать назойливые звонки жене Миллера от неизвестных.

Агенты ФБР сочли, что звонки не имели ничего общего с терроризмом и не отвечали критериям для запуска расследования.

При этом ФБР в соцсети Х подтвердило произошедшее, сославшись на кадровые решения. В ведомстве подчеркнули, что утверждения об обратном являются ложными.

Как заявила представитель Белого дома Лорен Бис агентству Bloomberg, руководство ФБР пришло к выводу, что двое названных агентов препятствовали расследованию серьезных угроз.

Ранее сообщалось, что после взлома серверов ведомства хакерская группировка ShinyHunters заполучила персональные данные всех сотрудников Федерального бюро расследований США.