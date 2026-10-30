Reuters: Иран закупил товары на миллиарды долларов в обход санкций

Агентство Reuters заявило о секретной сети военных закупок Ирана за рубежом Reuters: Иран закупил товары на миллиарды долларов в обход санкций

Москва30 окт Вести.Иран использует секретную сеть из более чем 5 тысяч структур для закупки вооружений и военного оборудования за рубежом в обход западных санкций, утверждает агентство Reuters по итогам совместного расследования с израильско-американской консалтинговой компанией 240 Analytics.

Расследование основано на анализе банковских и государственных документов, корпоративных реестров и таможенных данных.

Как заявляет агентство, все выявленные структуры зарегистрированы по адресу Министерства обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана в Тегеране.

Для закупок используются зарубежные посредники и счета в иностранных банках, при этом в 97% случаев расчет производился деньгами, уже находившимися за рубежом, утверждается в расследовании. По сообщению Reuters, такая схема позволяет снижать риск обнаружения операций контролирующими органами.

Через сеть закупаются в том числе компоненты для ракетных программ и оборудование для военных подразделений, говорится в сообщении.

Журналисты также обнаружили в документах иранского государственного банка Sepah телефонные номера, зарегистрированные на 91 организацию из расследования. Банк обслуживает выплату зарплат и пенсий сотрудникам Корпуса стражей исламской революции.

Ранее портал Axios сообщал, что США и Израиль подготовили новый сценарий возобновления ударов по Ирану. Стороны планируют неделю массированных атак по иранскому руководству, а также энергетическим, ядерным и инфраструктурным объектам.

Россия не раз заявляла о готовности содействовать урегулированию конфликта США и Ирана.