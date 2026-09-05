Москва5 сенВести.Актер МХТ имени Чехова, звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников пришел на сбор труппы сильно похудевшим, пишет газета "Известия".
Дужников похудел почти на 100 кготмечается в сообщении
Издание обратило внимание на фотографии сильно похудевшего Дужникова, которые опубликовал МХТ имени Чехова в Telegram-канале.
Фотокадры с 53-летним артистом сделаны на сборе труппы 2 сентября.
Дужников стал известен благодаря роли Лени Воронина в сериале "Воронины", также он снимался в фильмах "Каменская" и "ДМБ".
Ранее сообщалось, что сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин похудел на 170 кг.