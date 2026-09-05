Актер Станислав Дужников из сериала "Воронины" похудел почти на 100 кг "Известия": звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников сбросил почти 100 кг

Москва5 сен Вести.Актер МХТ имени Чехова, звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников пришел на сбор труппы сильно похудевшим, пишет газета "Известия".

Дужников похудел почти на 100 кг отмечается в сообщении

Издание обратило внимание на фотографии сильно похудевшего Дужникова, которые опубликовал МХТ имени Чехова в Telegram-канале.

Фотокадры с 53-летним артистом сделаны на сборе труппы 2 сентября.

Дужников стал известен благодаря роли Лени Воронина в сериале "Воронины", также он снимался в фильмах "Каменская" и "ДМБ".

Ранее сообщалось, что сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин похудел на 170 кг.