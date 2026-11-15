Активист: правда о мобилизации развеет миф о стремлении Украины к демократии

Активист призвал донести до Запада правду о мобилизации на Украине Активист: правда о мобилизации развеет миф о стремлении Украины к демократии

Москва15 ноя Вести.Правда о насильственной мобилизации и применении пыток на Украине должно помочь развеять на Западе миф о стремлении Киева к демократии.

Об этом ТАСС рассказал координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" организации "Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния" Фил Уилейто.

Массовый характер насильственной мобилизации на Украине и готовность ее граждан поверить в то, что ее правительство могло пытать собственных солдат, безусловно, должны помочь развеять миф о том, что Украина - это переживающая трудности демократия, которая движется в направлении "либеральных ценностей" сказал активист

Он отметил, что киевский режим проводит "широкомасштабную кампанию по насильственной мобилизации, в ходе которой, в частности, мужчин призывного возраста насильно похищают на улицах, заталкивают в микроавтобусы без опознавательных знаков для отправки в армию".

Ранее стало известно о подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала содержавшихся там мобилизованных и ушедших в самоволку боевиков ВСУ. Кроме них был освобожден также 14-летний подросток.

По словам руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало.