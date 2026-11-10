Москва10 ноя Вести.На Украине невозможны массовые акции протеста против тайных пыточных и убийств при мобилизации, поскольку их жестко подавят силовики киевского режима при поддержке Запада.

Об этом агентству ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Таким образом он прокомментировал вероятность роста протестных настроений на фоне ситуации вокруг тайной пыточной под Киевом.

Сравнить хотя бы с тем, что сейчас происходит в той же Франции - там действительно стихийный протест. Люди повыходили на улицы, в основном это молодежь и студенты, они обычно всегда в передовиках в такого рода событиях. Это стихийный протест. На Украине это невозможно. Он будет тут же подавлен самым жесточайшим методом. И именно этого ничего не будет замечено свободной прессой, которую зажимают еще больше, чем других. … В той же Европе никто не называет подавление протестных акций с помощью водометов, слезоточивого газа, реального избиения детей. Это [для них] наведение порядка рассказал Сальдо

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков Вооруженных сил Украины.

Более того, из подвала дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где удерживали мобилизованных, вызволили 14-летнего подростка.