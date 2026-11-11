Американский журналист указал на масштабы жестокости Киева к населению Украины Журналист Гэгнон: Киеву все труднее скрывать свою жестокость к украинцам

Москва11 ноя Вести.Киевскому режиму становится все труднее мешать распространению информации о масштабах жестокости, которую он проявляет по отношению к населению Украины.

Об этом агентству ТАСС рассказал американский журналист Брюс Гэгнон - координатор международной антивоенной организации Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space.

Так он прокомментировал вскрывшиеся подробности о тайной пыточной под Киевом.

Стало слишком много жестокости в отношении обычных украинских граждан со стороны их собственного "правительства", чтобы дальше скрывать это от мира. Информация о том, что на улицах постоянно хватают людей (о чем я давно сообщаю в своем блоге), и о жестоком обращении с этническими русскими на контролируемых нацистами территориях постепенно просачивается в социальные сети, несмотря на то, что западные СМИ пытаются замалчивать эти ужасающие истории рассказал Гэгнон

Он также отметил, что масштабные коррупционные схемы главы киевского режима Владимира Зеленского и его пособников становятся тем вопросом, "который украинский народ и весь мир больше не могут игнорировать".

Возникает вопрос, вернутся ли демократы, которые с начала января станут контролировать Конгресс [США], к курсу… всесторонней поддержки Зеленского. Мне кажется, что из-за этих недавних разоблачений и реакции добросовестных граждан Украины демократам будет все труднее игнорировать эти выходящие на свет факты добавил журналист

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков Вооруженных сил Украины.

Более того, из подвала дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где удерживали мобилизованных, вызволили 14-летнего подростка.