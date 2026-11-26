Алекперов раскрыл, как относится к искусственному интеллекту Алекперов: искусственный интеллект – это уже наша жизнь

Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект встречается повсеместно, он влияет на нашу жизнь. На это обратил внимание в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, как относится к искусственному интеллекту.

Он уже в жизни. Его можно признавать и не признавать, но он уже везде. И это уже не какая-то сторонняя составляющая. Он сегодня влияет на нашу жизнь. Сегодня даже дети с "Алисой" разговаривают. Это уже не явление какое-то новое, это уже наша жизнь отметил Алекперов

Ранее правительство России подготовило проект национального плана по внедрению искусственного интеллекта в экономику.