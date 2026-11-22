Александар Чупич не сможет присутствовать на саммите ЕС и Западных Балкан

Александар Чупич не поедет в Брюссель на саммит ЕС и Западных Балкан Александар Чупич не сможет присутствовать на саммите ЕС и Западных Балкан

Москва22 ноя Вести.Исполняющий обязанности президента Сербии, председатель Народной скупщины (однопалатного парламента) страны Александар Чупич не сможет принять участие в саммите Евросоюза (ЕС) и государств Западных Балкан в Брюсселе.

Об этом рассказали в постоянной делегации ЕС в Сербии, передает агентство ТАСС.

Господин Чупич выразил сожаление в связи с тем, что не сможет принять участие в саммите ЕС и Западных Балкан на следующей неделе, однако вновь подчеркнул, какое большое значение новое руководство придает сотрудничеству с Европейским союзом рассказали в постоянной делегации ЕС в Сербии

Саммит с участием руководства Европейского союза и представителей государств Западных Балкан пройдет в Брюсселе, он запланирован на 25 ноября.

Между тем, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Россия получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите G20, который пройдет в Майами. По его словам, в настоящий момент ведется активная проработка деталей возможного участия делегации РФ.

Кроме того, глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил, что может встретиться с президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в декабре. Тем не менее, Украина к настоящему моменту не получила официального приглашения от Вашингтона принять участие в саммите. Однако если такое приглашение поступит, Киев его примет, добавил Зеленский.