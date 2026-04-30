Amazon задумала перезапуск реалити-шоу с Трампом в роли ведущего WSJ: Amazon обсуждает перезапуск реалити-шоу Трампа с его сыном

Москва30 апр Вести.Компания Amazon планирует пригласить на роль ведущего реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice), принесшего президенту США Дональду Трампу широкую известность, сына американского лидера, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, руководители Amazon обсуждали возможность в случае возобновления съемок новых эпизодов пригласить на роль ведущего человека, "очень близкого к президенту Трампу: его старшего сына Дональда Трампа-младшего".

Как пишет издание, обсуждения пока находятся на ранней стадии, и компания еще не связывалась с семьей главы Белого дома.

До прихода в политику Трамп был крупным застройщиком в сфере недвижимости. Свою популярность он повысил за счет реалити-шоу "Ученик", где он выступал в качестве ведущего на протяжении 14 сезонов. Концепция шоу заключалась в том, что участники боролись за контракт на управление компанией Трампа. Шоу породило знаменитую фразу, которую произносил Трамп: "Ты уволен!".

Ранее Белый дом "короновал" Трампа, опубликовав его снимок с королем Великобритании Карлом III. Фото подписали фразой "два короля".