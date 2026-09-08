Москва8 сен Вести.Евросоюз может увеличить импорт кукурузы из США на фоне фактической остановки вывоза украинской сельхозпродукции через порты Одессы. Об этом пишет Politico.

Дополнительный спрос также связан с засухой в ряде районов Западной и Центральной Европы, где возник дефицит кукурузы для производства кормов. По словам представителя Еврокомиссии по сельскому хозяйству Луиз Боуги, с июля 2026 года по июнь 2027-го ЕС планирует импортировать около 25 миллионов тонн кукурузы против 19,3 миллиона тонн годом ранее.

Как пишет издание, Украина обычно обеспечивает около половины европейского импорта кукурузы. Однако, по данным Politico, перевозки зерна автомобильным и железнодорожным транспортом остаются более медленными и дорогими по сравнению с морскими поставками.

Американская кукуруза уже в начале этого года начала набирать популярность благодаря большому урожаю в США и низким ценам. В июле и августе на нее приходилось более двух пятых импорта в ЕС, опережая Украину говорится в публикации

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил Politico, что из-за проблем с черноморским маршрутом страна может недоэкспортировать около 30 миллионов тонн сельхозпродукции стоимостью более 10 миллиардов долларов. По его оценке, это способно привести к снижению ВВП Украины на 5%.

Минобороны России подчеркивало, что ВС РФ наносят удары по военным объектам и инфраструктуре, которая используется ВСУ. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Россия не заинтересована в уничтожении украинского экспорта. По его словам, цель заключается в разрушении поставок военных грузов.