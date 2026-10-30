Политолог Пост: конфликт на Украине будет заморожен, но не в ближайшее время

Американский эксперт спрогнозировал заморозку конфликта на Украине Политолог Пост: конфликт на Украине будет заморожен, но не в ближайшее время

Москва30 окт Вести.Конфликт на Украине может быть заморожен по корейскому сценарию, однако это не произойдет в ближайшее время. Такое предположение журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову высказал доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост.

Я по-прежнему не вижу его скорого завершения. Думаю, в феврале мы будем отмечать пятый год войны. Думаю, в конечном счете мы получим замороженный конфликт. Вероятно, появится какая-то демилитаризованная зона, как в Корее сказал он

Эксперт не исключил, что территория Украины может быть разделена на восточную и западную части.

Возможно, западная Украина станет частью НАТО, а восточная отойдет России, что-то в этом роде. Ни одна сторона фактически не признает такого положения, но они действительно перестанут воевать друг с другом. Просто разместят войска вдоль этой границы, примерно как после Корейской войны. Я действительно считаю такой исход наиболее вероятным, но, к сожалению, не думаю, что он наступит в ближайшее время заявил Пост

Ранее военкор Евгений Поддубный выразил мнение, что европейские чиновники вскоре начнут склонять главу киевского режима Владимира Зеленского к миру.