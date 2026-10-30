Американский эксперт Пост предрек, чем закончатся конфликты на Украине и в Иране

Доцент Чикагского университета объяснил, почему не произойдет новой "Ялты" Американский эксперт Пост предрек, чем закончатся конфликты на Украине и в Иране

Москва30 окт Вести.Конфликты на Украине и Ближнем Востоке вряд ли могут закончиться новой "Ялтой", скорее, это будет урегулирование, которое перерастет в "холодное противостояние". Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову выразил доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост.

Эксперт отметил, что никогда не видел возможности соглашения между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Если говорить именно о моменте, подобном Ялте, мой ответ - нет. Этого просто не произойдет. Главная причина - Ялта была миром победителей. Переговоры вели Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания, страны, которые воевали на одной стороне. Сейчас же ситуация будет очень отличаться от завершение Первой и Второй мировых войн, но при этом будет похоже на то, как в целом заканчивается большинство войн. Как правило, это какое-то урегулирование, достигнутое путем переговоров сказал политолог

По его мнению, урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке будет похожим.

Сохранилась самая причина, по которой США изначально атаковали Иран для того, чтобы сохранять рычаги влияния в Ормузском проливе, атаковать государства Персидского залива Ирану не требуется много ресурсов, а США для победы нужна наземная операция, на которую они, очевидно, не готовы. Так что я нигде не вижу перспектив чего-то похожего на Ялту. Скорее, все закончится чем-то вроде холодного противостояния, когда линии фронта просто застынут там, где они будут проходить считает Пост

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен очень быстро добиться завершения войны с Ираном.