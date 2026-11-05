Москва5 ноя Вести.Президенты США не имеют никаких ограничений в плане начала боевых действий, однако для заключения мира нужно согласие Конгресса. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший корреспондент The New York Times Джон Вароли.

Он добавил, что такие ограничения показывают абсурд американской политической системы.

У президента, у Белого дома фактически никакого ограничения в плане войны, в плане вооруженных действий. Закон дает президенту возможность немедленно реагировать на любые события в мире, если он считает, что это угроза американской национальной безопасности. Но парадокс в том, что, если президент хочет заключить мир с другой страной, тогда ему нужно согласие. Вы видите абсурдную суть американской политической системы. Президенту легче вести войну, чем заключить мир заявил Вароли

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил перспективы мирного урегулирования между США и Ираном. Он заявил, что условий для окончания конфликта пока нет.