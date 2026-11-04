Москва4 ноя Вести.Перспектив урегулирования конфликта между США и Ираном на данный момент нет. Об этом ИС "Вести" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.

Каким образом дальше будет складываться ситуация, трудно сказать. В том числе война может продолжаться довольно долго. Может быть, Конгресс ему деньги на это большие не выдаст, но, в принципе, сегодня эта война не стоит на контроле американских избирателей … Война в Иране так же, как и у нас, продолжается. Все разговоры, перспективы мира липовые … нет никаких соглашений … Трамп оставляет после себя вот эти две кровоточащие раны в Европе и на Ближнем и Среднем Востоке. И пока перспектив урегулирования их нет сказал эксперт

Ранее Васильев заявил, что трампизм не будет востребован американским обществом, так как оно уже поставило свою точку.