Американское EPA готово отменить стандарты выбросов углерода для ТЭС Bloomberg: в США отменят стандарты выбросов углерода для ТЭС

Москва14 сен Вести.Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) готово отменить стандарты выбросов углерода для ТЭС, работающих на угле и природном газе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее EPA пересмотрело выводы научного исследования о вреде парниковых газов для здоровья и благополучия населения, которое проводилось в 2009 году. В результате было принято решение запустить процесс аннулирования федеральных стандартов выбросов парниковых газов для легковых и грузовых автомобилей.

Ожидается, что Агентство по охране окружающей среды США официально отменит стандарты по выбросам углерода для электростанций, работающих на ископаемом топливе, уже в понедельник говорится в публикации

Уточняется, что решение может быть принято в кулуарах встречи министров энергетики стран G20 в Хьюстоне, которая пройдет в период с 14 по 16 сентября.