Аналитик Фриман раскрыл, как политика Каллас влияет на украинский конфликт Аналитик Фриман: политика Каллас затягивает конфликт на Украине

Москва15 ноя Вести.Русофобская политика главы евродипломатии Каи Каллас препятствует урегулированию конфликта на Украине, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в своем Telegram-канале.

Украину ждет "ужасная зима", которая ослабит позиции киевского режима, поэтому у России нет причин прекращать наступление, отметил Фриман.

Кая Каллас заявляет, что с безопасностью в Евросоюзе никаких проблем нет, а России просто нужно смириться с враждебностью НАТО и жить с этим. Полагаю, именно такой подход отчасти объясняет, почему конфликт на Украине продолжается столько времени подчеркнул Фриман

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не намерена ставить условия по переговорной группе от Европы.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона не получила от Европы ни одного внятного предложения по урегулированию конфликта на Украине.