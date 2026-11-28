Бутерброд с красной икрой в России оценили в 190 рублей

Аналитики подсчитали стоимость бутерброда с красной икрой Бутерброд с красной икрой в России оценили в 190 рублей

Москва28 ноя Вести.Один бутерброд с красной икрой перед новым годом будет стоить для россиян 190 рублей. Такую оценку приводит компания "Платформа ОФД" в исследовании, подготовленном для РИА Новости.

Расходы на приготовление бутерброда с красной икрой, исходя из медианной цены ингредиентов в магазине (красная икра 10 граммов, масло сливочное 10 граммов, хлеб 30 граммов) составляют 190 рублей говорится в подсчетах аналитиков

Основная часть суммы приходится на саму икру: 10 граммов продукта стоят 171 рубль. Сливочное масло в том же количестве обойдется в 16 рублей, а 30 граммов хлеба - в 3 рубля.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что в преддверии Нового года возможны сезонные колебания цен на красную икру, однако предпосылок для ажиотажного спроса на продукт там не видят. В ведомстве подчеркнули, что икры россиянам хватит на праздники, включая Масленицу, а объемы ее производства уже превысили 5 тысяч тонн.

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